Elezioni comunali, anche Forza Italia al fianco del candidato Ceccarelli: "Andiamo al ballottaggio"

Fronte compatto nel centrodestra a Rimini per sostenere la candidatura di Enzo Ceccarelli a sindaco alle prossime amministrative. Della coalizione fa parte infatti ufficialmente anche Forza Italia. Qualche dubbio era venuto lunedì scorrendo la nota con cui Lega, Fratelli d'Italia, Noi amiamo Rimini e Frisoni con Rimini-Civici di Centrodestra ufficializzavano l'ex sindaco di Bellaria-Igea Marina. Con cui appunto spiccava l'assenza degli Azzurri. Ma il coordinatore regionale e il commissario provinciale, Enrico Aimi e Antonio Barboni, hanno tolto ogni dubbio lunedì sera al termine del tavolo nazionale degli Enti locali del centrodestra: la coalizione è "unita, pronta alla sfida alle sinistre", con il ballotaggio "a portata di mano".

Si converge dunque "sulla candidatura politica di Ceccarelli, proposta dalla Lega- sottolineano i due forzisti- una volta falliti i tentativi di trovare una convergenza su di una candidatura civica condivisa". Forza Italia, confermano, "sosterrà lealmente Ceccaraelli, ritenendo l'unità della coalizione un valore assolutamente imprescindibile". Avendo "sempre privilegiato pragmatismo, equilibrio e buonsenso". Da qui, aggiungono, un ringraziamento a tutti i dirigenti e militanti azzurri "per il loro impegno e la loro vicinanza alla comunità riminese certi che non faranno mancare in queste importanti elezioni il loro determinante impegno". Il primo obiettivo, concludono, è il ballottaggio e "poi proveremo a scrivere la storia". (fonte Dire)