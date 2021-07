Elezioni comunali, Bonaccini: "La Lega ha il terrore di essere superata da Fratelli d'Italia"

I leghisti "hanno il terrore di essere superati da Fratelli d'Italia in tutti i territori dove si vota" ad ottobre. Interpellato lunedì mattina a Rainews24, Stefano Bonaccini riferisce i timori degli esponenti della Lega su Bologna e le altre città emiliano-romagnole al voto, a partire da Ravenna e Rimini.

"Abbiamo tre importanti capoluoghi, dove speriamo di poter vincere in tutti- sottolinea Bonaccini- però credo che la Lega dopo le elezioni di ottobre, a seconda di come andranno, potrebbe modificare anche la propria direzione, se Fdi avrà come io credo un successo più largo". (fonte Dire)