Elezioni comunali, confronto tra i Cinque Stelle e SiAmo Rimini

"Deleteria per la città e per la costruzione di una coalizione progressista e pluralista a Rimini la lotta di potere interna del Pd"

"Un incontro franco tra il MoVimento 5 Stelle e SiAmo Rimini". Lo definiscono così i due gruppi politici che lunedì hanno dialogato insieme, alla presenza delle delegazioni dei due schieramenti, per fare il punto sulla situazione riminese in vista delle elezioni e su chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra.

"L’incontro è servito per discutere delle istanze della città, valutando programmi elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative e di quanto sia deleteria per la città e per la costruzione di una coalizione progressista e pluralista a Rimini, la lotta di potere interna al Pd e i veti di componenti politiche minoritarie che di fatto bloccano la discussione sui temi e l’allargamento dei tavoli programmatici e di lavoro". Questo quanto espresso dal Senatore Croatti, della Deputata Sarti e del Sindaco di Cattolica Gennari.

"Entrambi gli schieramenti convengono che il futuro passi attraverso una politica di coalizione progressista e pluralista, non è questo il tempo in cui “il partito” da solo possa pensare di trovare i consensi per governare. In quest’ottica il tentativo di imporre un candidato di partito da parte del PD, l’asettica discussione sui nomi e non sui temi, la palese non volontà di discutere di un candidato civico, la lotta in provincia contro l’ottimo Sindaco Gennari (ieri presente all’incontro) i veti presentati per bloccare la presenza ai tavoli programmatici del Movimento 5 Stelle, veti espressi da componenti politiche oggi presenti in consiglio Comunale a Rimini e appartenenti a quell’area centrista che dalle ultime elezioni ha perso moltissimo consenso locale e nazionale, riteniamo siano il frutto di una forte miopia politica".

"L’auspicio è che si torni a ragionare per dare vita ad una coalizione progressista, nel frattempo il M5S continua ad occuparsi di temi con le componenti attive della comunità e a confrontarsi sugli indirizzi di programma necessari a Rimini".