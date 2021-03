Elezioni comunali, il centrodestra guarda a Emilia Guarnieri. Pieno appoggio di Rete Civica

Il centrodestra sta lavorando per definire il nome del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Rimini che si terranno in autunno. E nella rosa dei papabili del centrodestra ci sarebbe anche quello di Emilia Guarnieri, ex storica presidente del Meeting, oltre ad esserne stata tra i fondatori e volontari. Un nome che sta trapelando tra la corrente politica. E sulla possibilità di una sua discesa in campo interviene anche Davide Frisoni di Rete Civica.

"Se Emilia Guarnieri decidesse di scendere in campo quale candidato Sindaco – afferma Davide Frisoni, consigliere comunale di Rete Civica – sicuramente la appoggeremmo in maniera incondizionata. Da sempre impegnata nel sociale e nella cultura dimostrando capacità non comuni senza aver mai avuto bisogno di schierarsi con chi detiene il potere e gestisce la cosa pubblica. Per noi, e spero per tantissimi cittadini, rappresenterebbe il nuovo che avanza. La mancanza di interessi personali, la conoscenza della macchina amministrativa e l’ottimo livello raggiunto con la conduzione del meeting dimostrata in questi anni, confermano un curriculum di primo piano".

Conclude Frisoni: "Invito i civici ed i partiti del centrodestra a schierarsi da subito e apertamente a sostegno della candidatura di Emilia Guarneri, abbandonando velleitarie autocandidature che come in passato, sono utili solo a soddisfare gli equilibri interni".