Elezioni comunali, il ministro D'Incà in tour in Romagna con partenza da Cattolica

In vista delle elezioni amministrative in Romagna, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà sarà in tour venerdì in Romagna, accompagnato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. "Lo scopo del viaggio è quello di conoscere le aziende leader di settore del territorio e incontrare i candidati sindaco del Movimento della zona per confrontarsi riguardo alla futura campagna elettorale", spiegano i pentastellati.

La visita inizierà nel Comune di Cattolica insieme al sindaco M5S Mariano Gennari, con un incontro con i rappresentanti di Ferretti Craft, per poi spostarsi al porto. Intorno alle 12 il D'Incà sarà nella Piazza del Municipio di Monte Colombo per conoscere il candidato sindaco di Montescudo-Monte Colombo Shelina Marsetti e la cittadinanza. Alle 15 il ministro farà visita alla sede di Marcegaglia a Ravenna, per poi incontrare in Municipio il sindaco Michele De Pascale, insieme al riferimento locale del Movimento Igor Gallonetto, e a seguire la stampa. "Le visite istituzionali rappresentano l'opportunità di mettere in collegamento competenze differenti", sottolineano Sarti e Croatti, perché "troppo spesso la politica istituzionale dimentica le sue radici di zona ma così facendo perde il contatto con la realtà e con i cittadini. (fonte Dire)