Elezioni comunali: il Pd Rimini si mette avanti sul programma, aspettando Letta e Calvano

Convocata per i prossimi giorni la direzione comunale per discutere del programma

Mentre è ancora da sciogliere il nodo delle primarie, su cui si invoca un contributo a livello regionale e nazionale, il Partito democratico di Rimini convoca per i prossimi giorni la direzione comunale allargata agli iscritti per discutere del programma elaborato per le amministrative di quest'autunno. Il progetto #IdeaRimini, strutturato su cinque tavoli di lavoro tematici aperti a tutti i cittadini, in oltre tre mesi di attività ha raccolto "idee, esperienze, contributi utili per disegnare le linee di sviluppo della Città". Con un "notevole riscontro di partecipazione con oltre 150 iscrizioni, di cui il 40% in rappresentanza della società civile". Gli ambiti scelti sono economia, sociale, sviluppo sostenibile, cultura e nuova partecipazione.

La direzione deve ora approvare il lavoro fatto e la proposta del segretario comunale Alberto Vanni Lazzari di rendere questi tavoli tematici spazi di discussione e confronto "permanenti, luoghi di coordinamento e formazione di tutte le energie e le forze a disposizione" per "affrontare la complessità di questo difficile momento storico". Dopo questo passaggio "fondamentale", sottolinea Lazzari, il Pd "continuerà il percorso già avviato per concretizzare e allargare la coalizione di centrosinistra", mettendo in primo piano la condivisione di valori e idee programmatiche. Sabato 17 aprile Letta ha convocato l'assemblea nazionale e sarà "un momento importante per ragionare sulle alleanze che ritengo debbano essere le più ampie possibili e non possano fare a meno di un confronto con il M5s. Nel solco di questo percorso, conclude Lazzari, "andrà poi affrontato il nodo candidature. Primarie sì primarie no. Primarie di coalizione o del Pd. Nodi che andranno definiti con il contributo" del partito a livello regionale e nazionale "in un confronto declinato nei territori coinvolti". (fonte Dire)