Elezioni comunali, Sadegholvaad: "Non si gioca da soli, apriamo a un campo largo di forze"

L'assessore in corsa per il posto da candidato sindaco di Rimini: "Proseguire esperienza giunta Gnassi aprendo a civici e partiti"

E' convinto che "il centrosinistra debba continuare su un'esperienza già avviata da questa amministrazione, coinvolgendo un campo largo di forze, tradizionali e civiche". Mentre è sempre più probabile che le elezioni amministrative si svolgano in autunno, il candidato sindaco a Rimini Jamil Sadegholvaad, su facebook (dove posta anche quella che definisce una foto ricordo con tutti i colleghi di Giunta, scattata al secondo mandato Gnassi), sottolinea che "è finito il tempo in cui si gioca da soli in casa, la città è viva e va ascoltata".

Nell'azione politica, prosegue, è necessario "anteporre una visione di comunità, di insieme, invece di favorire interessi particolari a discapito di qualcun altro". Tuttavia, precisa, questo non significa essere "un dogmatico", perché "la politica, o meglio, i rapporti tra le persone nella società sono costituiti da tante sfumature". Occorre dunque, conclude, "discutere di futuro, di programmi a viso aperto con forza e con trasparenza. Oggi più che mai nessuno si salva da solo". (Agenzia Dire)