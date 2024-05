Elezioni, Confesercenti organizza il confronto tra i candidati sindaco sui temi commercio e turismo

Confesercenti organizza, come 5 anni fa, un confronto fra i candidati sindaco del Comune di Bellaria Igea Marina.

Saranno trattati i temi inerenti attività commerciali e turismo. L'appuntamento è in agenda per martedì 28 maggio, alle 21, nella sala del consiglio comunale. Moderatore: Mirco Paganelli, giornalista Teleromagna-Ansa. La serata sarà ripresa da Teleromagna.

Questi i temi che saranno proposti ai quattro candidati alla carica di sindaco: Ugo Baldassarri, Primo Fonti, Filippo Giorgetti e Giovanni Giovanardi. Destagionalizzazione: Città viva e caotica nei mesi estivi, in letargo nel lungo periodo invernale. Innovazione - strumenti ed iniziative a sostegno del commercio. Isola dei Platani, viale Ennio - la città giardino - Arredo, Bazar, Regolamenti, Professionalità, Abusivismo. Turismo: Tassa di soggiorno, Piano spiaggia, Porto. Completamento piano spiaggia e arredo – riqualificazione del porto. Infrastutture: Viabilità-parcheggi-ferrovia-TRC-metrò di costa-Aeroporto. Contenitori strategici Aree verdi: Colonie-Mercato ittico-Fornace-Acquabell-Palazzo dei Congressi-Teatro Astra, Il fiume aree verdi.

La serata è aperta a tutti.