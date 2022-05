Elezioni, "Coriano futura" pungola Ugolini: "Asilo e biblioteca già presenti nel nostro programma"

"Molti dei progetti annunciati dal candidato sindaco Gianluca Ugolini paiono estrapolati di sana pianta dal programma di Coriano Futura". Così la lista civica che sostiene la candidatura a primo cittadino di Cristian Paolucci. Parlando di nuovo asilo nido pubblico, "sono anni che portiamo avanti questa battaglia - rimarca Coriano Futura -. Eppure più volte ci siamo sentiti ripetere dalla Giunta Spinelli che “un nuovo asilo nido non è necessario”. Siamo contenti che Ugolini e i suoi siano finalmente rinsaviti e abbiano compreso l'importanza di questo servizio per le famiglie corianesi. Meglio tardi che mai".

Altro punto è la riqualificazione dell'ex biblioteca di Ospedaletto: "Anche questa è una proposta ricalcata pedissequamente dal nostro programma - sottolinea Coriano Futura -. Peccato che Ugolini non abbia fatto accenno al bando per la rigenerazione urbana legato ai fondi del Pnrr che ha dato a diversi Comuni a noi vicini (tra cui Morciano e Poggio Torriana) la possibilità di finanziare progetti importanti: come al solito, invece, l'amministrazione uscente è rimasta alla finestra a braccia conserte".

"Potremmo continuare ancora, ma chiudiamo qui in attesa di vedere se Progetto Comune saprà mettere in campo qualche proposta originale o se continuerà ad attingere a piene mani dal nostro programma - viene aggiunto -. Una domanda però vogliamo porla: se in questi dieci anni Coriano non ha visto concretizzarsi una sola opera (neppure a livello progettuale), su quali basi dovremmo sperare dovremmo sperare di vederle realizzate nei prossimi cinque? Chissà se la “continuità” di cui parla Ugolini significa anche “continuare” a non fare nulla per migliorare Coriano".