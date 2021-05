Elezioni, Croatti e Sarti chiedono un candidato civico: "Le guerre nel Pd paralizzano il confronto"

“Ancora oggi l'unica vera discussione a livello locale sono le guerre di potere interne del Pd", affermano Giulia Sarti e Marco Croatti parlamentari riminesi del Movimento 5 Stelle commentando la situazione di stallo interna al Partito Democratico di Rimini sulla vicenda 'primarie sì o primario no". Guerre che secondo i due pentastellati "hanno paralizzato il confronto politico appiattendolo su personalismi che a nostro parere dimostrano poco interesse per i veri problemi della comunità. Riteniamo che Rimini abbia bisogno di trovare un candidato Sindaco della società civile, capace di essere sintesi dell'anima profondamente progressista della città, da tempo abbiamo invitato al confronto su questo tema, siamo ancora in attesa di segnali concreti e non solo di generiche intenzioni informali. Ne Rimini ne Cattolica hanno bisogno di "funzionari di partito" alla guida della comunità".

Proseguono Croatti e Sarti: "Nella regina appunto, il Pd ha presentato già il proprio candidato sindaco in opposizione al primo cittadino uscente, “Mariano Gennari”, palesando una chiusura al dialogo quantomeno imbarazzante. Le esigenze della capitale del turismo sono più importanti delle lotte di potere interne, che trascinandosi da mesi, allontanano sempre più i cittadini dalla politica del territorio. L’appello per il bene di Rimini è quello di sedersi al tavolo per trovare al più presto un candidato comune, progressista, slegato dalle segreterie di partito, capace di dare corpo ai temi legati al futuro della città che sappia guidare idee e progetti di sviluppo".

"Pericolosi egoismi e ricerca della visibilità – chiosano i due parlamentari - non sono dimostrazione di amore per Rimini".