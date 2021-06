Elezioni e ricorsi del Pd, Sacchetti: "Data una lettura sbagliata, clima pesante"

Il segretario provinciale chiarisce alcuni punti in merito all'allargamento proposto per l'assemblea del Pd

Le elezioni a Rimini in merito a quale sarà il nome del candidato sindaco del centrosinistra continuano ad accendere tensioni e ad avvelenare il clima all'interno del Pd. Il nome del futuro candidato dovrebbe arrivare sabato durante una direzione comunale che a questo punto dovrebbe essere decisiva. Ma le tensioni aumentano e proprio dopo l'annuncio da parte di Maurizio Melucci e Jessica Valentini dell’accoglimento a livello nazionale dei ricorsi presentati in merito alla composizione della direzione, arriva la risposta del segretario provinciale Filippo Sacchetti.

"Al netto delle considerazioni poco eleganti ed educate verso il loro partito espresse dai ricorrenti Melucci e Valentini al fine di non avvelenare un clima già abbastanza pesante per la portata delle decisioni che si dovranno assumere nei prossimi giorni, terrei a specificare che la lettura corretta e condivisa anche in sede nazionale della delibera pervenuta è sensibilmente diversa - spiega Sacchetti - Infatti, la Commissione nazionale di Garanzia del PD ha espresso il suo parere, dicendo che è legittimo che l’assemblea comunale del PD Rimini possa essere composta sia da membri elettivi che da membri di diritto. Questo perché lo Statuto regionale del PD Emilia Romagna riconosce alle articolazioni locali del PD autonomia organizzativa. L’allargamento proposto per l’assemblea comunale del PD Rimini è dunque legittimo e ha comunque bisogno di essere ratificato dall’assemblea comunale".

Prosegue Sacchetti: "L'ultimo capoverso della delibera cng è quello che dice 'pertanto la previsione di allargamento dell'assemblea comunale ai membri di diritto indicati nella delibera della crg (commissione regionale di garanzia) del pd Emilia Romagna del 12 maggio 2021, fermo restando quanto disposto al precedente comma d punto 4 e tranne il pres.comm.prov. di garanzia, incompatibile per statuto, deve essere necessariamente ratificata dalla stessa Assemblea comunale'. "

Chiosa il segretario: "I pareri espressi dalla commissione regionale e provinciale decadono alla luce del punto 1, cioè non sono necessari per difetto di competenza perché l’allargamento deve comunque essere oggetto di ratifica da parte dell’assemblea comunale. Tanto si doveva per non cedere a facili interpretazioni condivise prima con i media che nelle sedi deputate"