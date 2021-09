Elezioni, ecco i nomi dei Cinque Stelle al fianco di Gloria Lisi: presentata la lista

In 25 Cinque stelle a sostegno di Gloria Lisi sindaco a Rimini: è stata depositata venerdì la lista dei candidati consiglieri M5S per le elezioni amministrative di ottobre. È la sesta lista civica della coalizione a sostegno dell'ex vicesindaco. Capolista è Simona Domeniconi che anticipa "numerose proposte" del movimento per la città. "A Rimini non è più il tempo per la politica dell'Io, serve lavorare per quella del noi", sottolinea. La capolista motiva poi il sostegno a Lisi: "Persona competente e preparata, figura ideale per rivestire la carica di sindaca di una amministrazione libera ed autonoma che saprà ascoltare- assicura- osservare e prendere decisioni per il bene della comunità insieme alle persone". Domeniconi sarà impegnata insieme agli altri componenti della lista in eventi per presentare alla cittadinanza i punti salienti del programma elettorale 5 Stelle. Oltre Domeniconi, la rosa dei candidati è composta da Davide Ghinelli, Marina Gabrielli, Angelo Neri, Anna Fabbri, Marina Bonito, Alberto Nicolini, Paolo Zurla,Claudia Cavallini, Otello Galli, Novella Sarti, Carlo Baldantoni, Fabio Rivi, Francesco Rizzi, Giuseppe, Pasquael Esposito, Ilaria Livi, Sofia Orlandi, Monia Malagrida, Manuela Amanati, Massimo Affronte, Alessandro Annoni,Stefano Bernabei, Maria Angela Bigoli, Aldo Dionigi, E Gabriele Nanni. "Candidarsi per il ruolo di consiglieri comunali è un atto di responsabilità", chiosano infine i parlamentari M5S del territorio, Giulia Sarti e Marco Croatti. "Noi saremo al loro fianco. Sapranno esserne all'altezza ascoltando la cittadinanza e promuovendo una visione politica che sia inclusiva, in cui non esistano né zone, né cittadini di serie A e serie B, con attenzione alla sicurezza, alla riqualificazione urbana, che permetta uno sviluppo sostenibile e capace di stimolare il benessere degli abitanti di Rimini" (fonte Dire)