Elezioni, ecco la squadra di "Verucchio Mia" a sostegno di Roberto Baschetti: "L’aspetto sociale è la priorità assoluta"

Presentata la squadra di "Verucchio Mia" a sostegno del candidato sindaco Roberto Baschetti. "E' una lista nata dalla volontà di mettere insieme persone capaci di realizzare progetti che rispondano alle esigenze di chi vive e opera sul nostro territorio - afferma il candidato sindaco -. Per essere operativi e concreti, ci siamo dissociati da qualsiasi partito o movimento politico. Non si parla di politica nei nostri incontri ma di progetti indispensabili e realizzabili da subito. L’aspetto sociale è per noi la priorità assoluta. C’è bisogno di aggregazione della popolazione di tutte le età attraverso le associazioni, la proloco locale e la fondazione di una cooperativa di comunità, dove giovani e adulti realizzino progetti di cultura, turismo, manutenzioni e decoro del paese, servizi alla persona, trasporto locale e l’organizzazione degli eventi accompagnati e supportati dall’amministrazione. Bisogna imparare a sedersi al tavolo con le aziende, le imprese, i commercianti, le associazioni, gli agricoltori e tutte le parti attive della comunità, per capire quali sono le loro esigenze e impegnarsi a trovare soluzioni concrete. Noi siamo pronti e convinti che per Verucchio; si può fare tanto". I candidati consiglieri sono Marco Urbinati, Giorgio Beccari, Milena Parma, Possenti Alessandro, Cinzia Novelli, Luca Lattanzi, Francesca Lombardi, Silvia Pacini, Roberto Bertozzi, Filippo Baschetti, Francesco Massimi, Claudio Rotella, Jacopo Azzollini, Stefano Ridolfi, Anita Assirelli e Gerardina D’avino.