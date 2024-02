Elezioni europee, al voto anche i cittadini dell'Unione Europea e gli italiani temporaneamente all’estero

In vista delle elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si comunica che i cittadini provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea residenti a Rimini potranno votare presso il Comune di Rimini. Per farlo, è necessario inviare un’apposita domanda, che può essere presentata personalmente o trasmessa mediante raccomandata, pec o mail (allegando copia di un documento) all'ufficio elettorale del Comune entro lunedì 11 marzo 2024 (90 giorni prima delle elezioni).

Allo stesso modo, i cittadini italiani temporaneamente all'estero in uno stato dell'Unione Europea per motivi di studio o lavoro, e i loro familiari conviventi, potranno esercitare il voto per il rinnovo del Parlamento europeo presso le sezioni elettorali istituite dalle Ambasciate e dai Consolati italiani, presentando apposita domanda al Consolato di riferimento entro giovedì 21 marzo 2024 (80 giorni prima delle elezioni). Per informazioni e modulistica consultare la pagina del sito comunale https://www.comune.rimini.it/elezioni-europee-2024.