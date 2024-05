Elezioni Europee, due riminesi sognano un posto al Parlamento di Bruxelles

Sono 15 gli eurodeputati che saranno eletti nella circoscrizione del Nord-Est, dove è inserita anche l’Emilia-Romagna. Tra i nomi dei candidati, partito per partito, figurano anche due riminesi. Si tratta di Francesco Bragagni, già assessore al Comune di Rimini e segretario regionale del Partito socialista: è inserito nella lista di Stati Uniti d’Europa. Bragagni, 37 anni, sogna così un posto a Bruxelles. Ma in corsa c’è anche Piergiacomo Sibiano, 43 anni, che si candida con Fratelli d’Italia: nato e cresciuto a Rimini, oggi vive e lavora a Bologna come manager per la società Illumia. Qui è possibile consultare tutti i candidati che potranno essere scelti dagli elettori dell’Emilia Romagna.