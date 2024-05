Elezioni Europee, il candidato Enrico Rizzi incontra i cittadini a Rimini e Forlì

Si terranno domani, venerdì 17 maggio, gli incontri in Romagna di Enrico Rizzi, candidato nella lista “Libertà” alle prossime elezioni europee dell’otto e nove giugno, e i suoi elettori. Il primo appuntamento è fissato a RIMINI in piazza Luigi Ferrari alle ore 16.30, pressi Monumento ai Caduti Prima Guerra Mondiale. Successivamente Rizzi incontrerà gli elettori a FORLI’, Giardini dei musei, ex piazza Guido da Montefeltro, lato piazza Dante Alighieri, ore 19.00

"Rizzi è molto noto per le sue battaglie in difesa degli animali. Oltre venti anni di attività e più di mezzo milione di followers sui social dai quali più volte ha denunciato, con grande seguito, anche i fenomeni criminosi che caratterizzano le zoomafie, tra i quali le corse clandestine di cavalli e i combattimenti tra cani. A seguito delle minacce ricevute Rizzi è ad oggi soggetto a tutela di polizia. L’attivista, candidato nella circoscrizione Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) risponderà alle domande della Stampa che vorrà intervenire, sia sul programma che nel merito dei gravi fatti recentemente accaduti in danno agli animali e che, purtroppo, non trovano ad oggi un’adeguata previsione legislativa" si legge in una nota

"In caso di elezione, Enrico Rizzi lavorerà in sinergia con gli europarlamentari sensibili al tema affinché tutti i Paesi dell’Unione possano provvedersi di una legislazione veramente all’altezza di una reale protezione degli animali sia di affezione che selvatici. La lista “Libertà” ha tra i suoi punti programmatici l’abolizione degli allevamenti intensivi e la ricerca senza uso di animali" si conclude la nota