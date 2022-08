Elezioni politiche, Marta Farolfi (FdI) candidata all'uninominale del Senato: "subito al lavoro nei territori"

Marta Farolfi, attuale vicesindaco del Comune di Brisighella e assessore delegato alla Giunta dell’Unione della Romagna Faentina, è candidata in rappresentanza di tutta la coalizione del centrodestra nel collegio uninominale al Senato di Forlì-Cesena e Rimini. La sfida è con Simona Viola, di Più Europa, candidata dal centrosinistra. Sempre al Senato, al proporzionale, nella lista di Fratelli d'Italia, Marta Farolfi è candidata nel collegio che comprende le provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dietro al senatore uscente Alberto Balboni, a sua volta candidato anche nel collegio uninominale Ravenna e Ferrara del Senato.

Sulla carta, vista la contendibilità del collegio uninominale del Senato di Ravenna-Ferrara, e nell'ipotesi che il senatore Balboni venga rieletto, potrebbe scattare anche il secondo posto della lista proporzionale. Marta Farolfi, che vanta una solida esperienza politico amministrativa (per 3 legislature consigliere provinciale eletta prima per Alleanza Nazionale e poi per il popolo della Libertà), già candidata alle elezioni Europee nel 2004 per Alleanza Nazionale e candidata alla Camera dei Deputati nel 2018 per Fratelli d’Italia, commenta con una nota la sua candidatura alle elezioni del prossimo 25 settembre: “Giorgia Meloni ha voluto candidare persone competenti e con esperienza istituzionale e con queste premesse ha scelto anche il mio nome. E la ringrazio per la fiducia e l'opportunità che mi ha dato di rappresentare Fdi in questa tornata elettorale. Sono onorata. La doppia candidatura, mi offre una grande opportunità e potrebbe consentire alla coalizione di centrodestra del nostro territorio di essere rappresentata per la prima volta al Senato della Repubblica”.

“Con queste premesse, sento appieno il peso delle responsabilità che vado ad assumere verso gli elettori, perfettamente consapevole del duro momento che la nostra nazione sta attraversando: il carovita, i costi alle stelle dell'energia che si abbattono su famiglie e imprese, l'aumento dell'Iva sui beni essenziali, e la fase difficile e post pandemica che ha colpito anche la nostra amata terra di Romagna. C'è molto da fare e siamo solo all'inizio. In questa nuova sfida garantirò, come sempre, il massimo impegno e condividerò con i cittadini le proposte che in molti comuni della nostra regione hanno consentito al centrodestra di governare dopo decenni di monocolore di sinistra. Porto in dote la mia formazione amministrativa e la conoscenza delle reali problematiche delle nostre città. I temi su cui mettersi a lavorare sono tanti e mi metterò subito in azione, ascoltando le nostre comunità”: è il proposito di Marta Farolfi, che avvia già lunedì la campagna elettorale.