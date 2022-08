Elezioni, Fratelli d'Italia punta su Spinelli e Marcello. Barboni pensa al bis. "Ma deciderà tutto Roma"

E’ una vigilia di Ferragosto d’attesa in vista delle candidature per le prossime elezioni del 25 settembre. In casa centrodestra si attendono notizie da Roma sui nomi per la composizione dei collegi, notizie che tardano ad arrivare e forse sarà necessario scollinare il Ferragosto. “Noi il nostro l’abbiamo fatto – dice il vice coordinatore riminese di Fratelli d’Italia Filippo Zilli -, ma tutta la coalizione a questo punto attende di capire a chi spettano le candidature”. Fratelli d’Italia Rimini ha indicato due nomi da inoltrare al regionale e successivamente al nazionale: si tratta dell’ex sindaca di Coriano Domenica Spinelli che aveva già rappresentato il centrodestra come candidata presidente della Provincia e Nicola Marcello attuale vice presidente del consiglio comunale di Rimini.

In casa Forza Italia il senatore Antonio Barboni spiega: “E’ necessario attendere una serie di incastri a livello Nazionale. Al momento non c’è nulla di definitivo e la sensazione è che fino al 22 potrà capitare davvero di tutto. A titolo personale ho già da tempo espresso la mia disponibilità per una candidatura, gli altri nomi riminesi indicati da Forza Italia sono quelli di Mario Erbetta, Dionigi Palazzi, Monia Guidi e Laura Rambelli. Ma fino a mezzogiorno del 22 agosto ogni scenario resta aperto”.