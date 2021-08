Elezioni, Gloria Lisi e M5S: patto all'orizzonte. L'ex vice sindaca: "Li ho sempre ammirati"

La corsa di Gloria Lisi alle prossime amministrative di Rimini non sembra essere più tanto solitaria. All'orizzonte si presenta la possibilità di una colazione con il Movimento 5 Stelle. L’ex assessora e d ex vicesindaca prosegue i suoi incontri in vista delle elezioni che la vedranno come candidata per una nuova lista, in contrapposizione con la coalizione di centrosinistra guidata da Jamil Sadegholvaad compagno di giunta per dieci anni.

La stessa Lisi annuncia che nei giorni scorsi c'è stato un incontro con i 5 Stelle, un confronto che definisce “di valore e produttivo. Sul tavolo sono stati diversi i temi affrontati su cui abbiamo trovato convergenza di idee e una visione condivisa. Le premesse sono buone, ma siamo coscienti che per costruire un percorso insieme e valorizzare il futuro della nostra città, la strada da fare è ancora molta".

Prosegue Lisi: "Senza dubbio è necessario avviare un percorso più ampio e partecipato per approfondire le necessità della comunità e la visione per il domani. La pluralità di esperienze e percezione sono sempre un arricchimento, la capacità di confronto una crescita ed un valore, non nascondo che sono convinta che insieme potremmo dare a tutta Rimini nuove opportunità di crescita, sicurezza e di benessere. Personalmente ho sempre ammirato il determinato impegno del Movimento 5stelle ed ho seguito con attenzione l’attuale fase di evoluzione in cui l’obiettivo di costruire un futuro migliore e realizzare una società più equa e solidale rispecchia i miei valori. Bene comune, la politica al servizio dei cittadini, la transizione energetica come imprescindibile cardine di sviluppo e vita, trasparenza, partecipazione e cittadinanza attiva tutti argomenti da sempre praticati dal Movimento la cui esperienza sarebbe sicuro arricchimento in primis per la coalizione e poi per tutta la comunità".

Il nodo sulla possibilità di un patto fra Lisi e M5S sarà sciolto a partire da martedì, quando l'ex premier Giuseppe Conte sarà indicato come "capo politico" del movimento e sarà chiamato a dare il benestare a candidati e allenze fra le forze politiche.