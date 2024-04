Elezioni, Gobbi (Verucchio Futura) promette: "Nessun aumento delle tasse nei prossimi 5 anni"

"Nessun aumento delle tasse a Verucchio nei prossimi cinque anni": è la promessa di Lara Gobbi, candidata sindaca della lista 'Verucchio Futura'. "Tutte le analisi economiche segnalano la crescente difficoltà degli italiani a fare risparmi e a incentivare i consumi - spiega Gobbi - Il costo dell'inflazione, il caro bollette, gli affitti, la risalita dei tassi dei mutui, la sanità stanno mettendo in difficoltà sempre più famiglie, mandando in crisi perfino quello che è sempre stato definito 'ceto medio'. Questo elemento deve essere preso in considerazione come primario per ogni comune, piccolo o grande, che oggi si pone in relazione con la propria comunità".

"La nuova stagione, la proposta su questo problema che presenteremo in queste settimane ai verucchiesi, è articolata e integrata attraverso diversi punti - sintetizza la candidata - Nei prossimi 5 anni non verrà in alcun modo accresciuta la pressione fiscale e tributaria nel Comune, Nell'ambito delle politiche sociali, verranno creati speciali fondi per il contributo all'affitto e al pagamento delle bollette per le famiglie e le persone più in difficoltà. Saranno confermate e potenziate le agevolazioni e le esenzioni tariffarie, anche in ambito scolastico, per le situazioni e i nuclei più fragili".