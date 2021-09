Elezioni, i Verdi portano a Rimini il portavoce nazionale Angelo Bonelli

Il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli sarà a Rimini, presso all’Antica Pescheria, insieme ai candidati della lista di Europa Verde, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre

Mercoledì, a partire dalle 11, il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli sarà a Rimini, presso all’Antica Pescheria, insieme ai candidati della lista di Europa Verde, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre. La lista ambientalista, che sostiene la candidatura a sindaco di Jamil Sadegholvaad, è composta di cittadini che condividono una visione ecologista nel senso più ampio del termine, e la passione e la volontà di impegnarsi per il cambiamento green, per una città vivibile e con al centro il benessere e la qualità della vita. "L'obiettivo è una città adattata e resiliente verso i cambiamenti climatici; una città moderna e smart, nel modo di muoversi e di vivere la città stessa, una città inclusiva e solidale", spiega una nota. La lista completa dei candidati: Affronte Marco, Di Rago Alessia Lea, Beraudi Daniela, Rizzo Roberta, Benaglia Stefano, Canarecci Massimiliano, Morelli Massimo, Sarti Luca, Canarecci Claudio, Rizzo Rosanna, Biagini Simone, Barogi Monica, Nesca Albino, Perfetto Mafalda, Morosini Giulia, Antonioli Valeria, Sanchi Anna Maria, Buschini Anna, Fuzzi Alessandro, Romani Cesarino, Morosini Vincenzo, Marchionni Vincenzo, Cecchini Marco.