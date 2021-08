Elezioni, il candidato sindaco Ceccarelli incontra il ministro Garavaglia

Per il candidato sindaco del centrodestra Enzo Ceccarelli l’occasione per confrontarsi con il ministro, le associazioni e i colleghi operatori

Si è svolto sabato mattina, all’hotel Demo, al Lido di San Giuliano, un incontro tra il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli operatori del settore. Il ministro Garavaglia era accompagnato dal candidato sindaco della coalizione di centrodestra Enzo Ceccarelli e dai parlamentari Jacopo Morrone e Elena Raffaelli della Lega.

"In un clima informale il ministro Garavaglia ha ascoltato le istanze delle categorie e degli operatori - spiegano dal Carroccio -. Ed a queste ha offerto le soluzioni individuate dal governo, ed ha anticipato i prossimi interventi a favore degli operatori. Sicurezza, politiche fiscali, difficoltà di reperire personale, necessità di riqualificare le strutture e potenziamento delle infrastrutture che servono al turismo sono stati i principali punti trattati. In una stagione turistica che si profila come positiva, dopo il lungo periodo della pandemia, il reperimento del personale è stato uno dei temi più discussi. In particolare le categorie hanno sottolineato come sia stato difficile coprire tutti i posti di lavoro disponibili anche perché il reddito di cittadinanza ha cambiato le dinamiche del mercato del lavoro".

"Su questo punto, tutti i presenti hanno concordato che il meccanismo del reddito di cittadinanza – come già preannunciato dal Governo Draghi – va rivisto al più presto per potenziare le politiche attive del lavoro e la formazione -è stato evidenziato -. Accolta con grande interesse la proposta del ministro Garavaglia di semplificare la pletora dei vari bonus esistenti – dal 110% a quello facciate – con una norma molto semplice che permetta alle strutture alberghiere di essere riqualificate e migliorate con un bonus dell’80%. Particolarmente gradito dai presenti il clima informale, dove si è potuto parlare delle problematiche e delle possibili soluzioni dei problemi del settore, scendendo su aspetti tecnici e produttivi". Per il candidato sindaco del centrodestra Enzo Ceccarelli l’occasione per confrontarsi con il ministro, le associazioni e i colleghi operatori, visto che lo stesso Ceccarelli è un imprenditore del settore turistico e conosce bene le problematiche del settore.