Elezioni, il candidato sindaco Sadegholvaad: "Accelerare la fase di digitalizzazione"

Un Comune per amico: servizi innovativi per cittadini, professionisti e imprese”. Se n’è parlato venerdì in un incontro organizzato dalla Lista Jamil e moderato da Rodolfo Cicchetti, avvocato sostenitore della lista. Erano presenti il candidato sindaco Jamil Sadegholvaad, Alessandro Francioni,dirigente del progetto Agenda Digitale, Servizi di prossimità al Cittadino, Semplificazione e Responsabile per la transizione digitale del Comune di Bergamo, Marco Chiani, professore Cnit – Università di Bologna, esperto di tecnologie e Massimo Giorgetti, presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Rimini e della Fondazione delle Reti Tecniche.

Nel corso del confronto è stata sottolineata la "necessità di una evoluzione culturale pro impresa da parte della Pubblica Amministrazione, spesso diffidente nei confronti dei privati e dei professionisti". L’impegno preso dal candidato sindaco Sadegholvaad è quello di "fare un importante passo in avanti per portare Rimini tra i primi 10. Occorre, infatti, accelerare la fase di digitalizzazione di riorganizzazione delle varie sedi, delle risorse umane e della semplificazione della burocrazia, anche in relazione alla transizione digitale necessaria, oggi più che mai in epoca Covid, che ha rimesso in discussione il rapporto tra cittadini e PA. Un riferimento in tal senso è il comune di Bergamo che rappresenta in Italia una eccellenza e ieri, Alessandro Francioni, Dirigente Progetto Agenda Digitale di Bergamo ha portato la sua esperienza".

"L’innovazione digitale è senz’altro una delle più grandi sfide che il Comune di Rimini è chiamato ad affrontare e governare, per migliorare la qualità di vita dei cittadini e rendere più efficienti i servizi, grazie all’utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati tra loro", conclude. Il convegno sarà visibile sulla pagina Facebook ListaJamil.