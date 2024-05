Elezioni, il programma di incontri della lista 'Michela Bertuccioli Sindaca'. Anche una cena elettorale con Bonaccini

Conclusi gli incontri dei tavoli di lavoro tematici e presentata la lista dei candidati e delle candidate al consiglio comunale di San Giovanni in Marignano, la lista civica "Michela Bertuccioli Sindaca" dà il via a nuovi appuntamenti elettorali e di confronto con i cittadini, a partire da due serate che hanno come ospiti Annalisa Corrado e Stefano Bonaccini. La Corrado è dal 2023 nella segreteria del Partito Democratico ed è candidata alle elezioni europee. Ingegnera meccanica, ecologista, attiva nella formazione e nella divulgazione scientifica, domenica 5 maggio (ore 16, sede del comitato elettorale, via Al Mare n.799) sarà la protagonista dell’incontro dal titolo Europa sostenibile: affrontare la sfida climatica.

Venerdì 10 maggio (ore 19.45, Tenuta del Tempio antico) è invece in programma la cena per la raccolta fondi a sostegno della campagna elettorale, in cui insieme alla candidata sindaca e alle candidate e candidati al consiglio comunale di San Giovanni in Marignano ci sarà Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e capolista nella circoscrizione Nord-Est per le elezioni europee. Una serata per stare insieme e confrontarsi sul governo del territorio, dal Comune alla Regione all’Europa. Per prenotare occorre inviare un messaggio whatsapp ai numeri 3394658085 – 3388135416 entro giovedì 9 maggio. Il costo della cena è di 20 euro, dalle ore 21 l’ingresso è libero.

Dal 13 maggio cominciano gli incontri nelle frazioni, per proseguire il dialogo avviato attraverso i tavoli di lavoro tematici e illustrare il programma per il mandato amministrativo 2024-2029. Qui di seguito il calendario degli appuntamenti, l’inizio è per tutti alle ore 20.30: lunedì 13 maggio via Brescia, mercoledì 15 maggio villaggio Santa Lucia (piazza dei Navigatori), lunedì 20 maggio, Tombaccia (via Tempio antico 783), mercoledì 22 maggio centro storico (via Macello 26/B), venerdì 24 maggio via Marecchia 28, lunedì 27 maggio polo scolastico (via Ferrara 10), mercoledì 29 maggio Santa Maria in Pietrafitta (parco Andruccioli), venerdì 31 maggio Montalbano (via Montalbano 2375), lunedì 3 giugno villaggio Fontemaggi (piazza Di Vittorio), martedì 4 giugno Pianventena, giovedì 6 giugno centro storico (piazza Silvagni).