Elezioni, il Rione Clodio incontra il candidato sindaco Ceccarelli: "Inquinamento intollerabile in via Ducale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Vista la mancata soluzione del traffico su via Ducale dopo ormai due anni di promesse non mantenute dall’attuale Amministrazione Comunale, i residenti del Rione Clodio hanno continuato gli incontri con i candidati Sindaco che partecipano alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Venerdì 3 settembre in piazzetta Ducale alle 17.30 abbiamo incontrato Enzo Ceccarelli che si presenta alle elezioni con una coalizione di centro destra accompagnato dal Consigliere Comunale Gioenzo Renzi. Il Consigliere Gioenzo Renzi ha ricordato che il cambio di viabilità introdotto nell’Ottobre 2019 è stato da lui aspramente contestato con la raccolta di circa 500 firme di protesta e interventi in Consiglio Comunale per evidenziare il disagio che la riorganizzazione del traffico avrebbe creato a inizio Corso d’Augusto e via Ducale; istanze rimaste inascoltate dagli attuali Amministratori di centrosinistra, che hanno dimostrato sordità e hanno reso definitiva una sperimentazione, incuranti delle ripercussioni sui residenti e sulla viabilità di tutti i cittadini.

Alcuni residenti hanno poi esposto al Candidato Sindaco i problemi derivanti dall’utilizzo di via Ducale come dorsale di attraversamento monte mare di circa 12/15 mila mezzi al giorno. Con l’aggravante che su via Bastioni Settentrionali percorrono la direzione mare/monte circa altrettanti mezzi, trasformando quindi il Rione Clodio in un enorme spartitraffico, all’interno del quale vivono però diverse decine di famiglie. Tale situazione è diventata inaccettabile poiché influisce sulla salute e qualità di vita dei residenti da ormai due anni. Il Candidato Sindaco Ceccarelli nel prendere la parola (a fatica perché il rumore del traffico rendeva difficile anche i normali colloqui), ha messo in evidenza come l’inquinamento acustico e quello dell’aria siano in zona ad altissimo livello, intollerabili per la comunità che vive in questa zona. “L’attuale transito veicolare Monte-Mare all’interno del Centro Storico (in Corso d’Augusto, Via Ducale e via Clodia, prive di marciapiedi) è simbolo di cattiva gestione amministrativa, esempio da non ripetere per le decisioni future - ha continuato Ceccarelli - la nostra proposta, inserita in programma, vuole essere un’alternativa concreta a queste pessime pratiche adottate dal centrosinistra, con decisioni prese dall’alto ignorando i problemi dei cittadini. Secondo Ceccarelli è necessario ripristinare la viabilità in direzione monte/mare in Via Bastioni Settentrionali e realizzare un ponte alternativo al ponte di Tiberio, prima della chiusura di quest’ultimo. Deve essere approntato un piano della mobilità per tutta la città, con la realizzazione di una distribuzione sostenibile del traffico, che tenga in considerazione la qualità della vita dei residenti. L’esatto contrario di quanto fatto dalla giunta Gnassi-Sadegholvaad e Lisi".

Residenti Rione Clodio via Ducale