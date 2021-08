Elezioni, il segretario del Pd Letta incontra i candidati sindaci

Martedì alle 10, il segretario nazionale del Partito Letta a confronto alla Vecchia Pescheria di Rimini con i candidati sindaco Jamil Sadegholvaad e Franca Foronchi. Spiega il segretario provinciale Filippo Sacchetti, presentando l’incontro: "La possibilità di tornare a confrontarsi in presenza e la grande passione dei componenti delle nostre segreterie e dei tanti volontari tornano a offrirci la preziosa occasione di sedersi tutti insieme intorno a un tavolo, guardarsi negli occhi, raccogliere istanze e bisogni di una società che si trova a fare i conti con la ripartenza da una pandemia senza precedenti. Ed è quello che faremo martedì alle 10 alla Vecchia Pescheria".



“Sarà un momento di confronto sui temi locali e nazionali. Con una particolare attenzione a quest’area che sta vivendo giorni emblematici del processo di rigenerazione, riqualificazione e trasformazione non solo estetica, architettonica e storica ma anche e soprattutto sociale", prosegue il segretario provinciale, ricordando “gli spunti in tema di welfare e lavoro raccolti nel doppio appuntamento con il Ministro Andrea Orlando alla FestUnità di Santarcangelo che sabato sera ha ospitato anche la vice ministra agli affari esteri e alla cooperazione Marina Sereni”.



“Agli slogan e alle strumentalizzazioni di un centro destra che conferma la sua lontananza dalla società riminese anche nella scelta di rappresentanti che sono ancora alla fase della conoscenza del territorio, continueremo a rispondere con la concretezza, i progetti, le scelte e le proposte e il confronto con Enrico Letta sarà anche l’occasione per un faccia a faccia aperto con il segretario e i due candidati locali”, chiosa Sacchetti.