Elezioni, il senatore Agostino Santillo in visita nel nostro territorio

Il Senatore Santillo, vice presidente area economica del gruppo M5S al Senato, sarà in Romagna per incontrare i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle locali e i Rappresentanti di Lista in occasione delle elezioni amministrative

Da martedì 28 settembre a mercoledì 29, il Senatore Agostino Santillo sarà in Romagna per fare visita ai Candidati Consiglieri e per scoprire le eccellenze del territorio. Sarà un’occasione di confronto per i Rappresentanti M5S e per tutte le realtà che parteciperanno.

“È sempre un piacere vedere la disponibilità di tanti colleghi a portare il proprio supporto ai Rappresentanti di Lista del territorio – dichiarano il Senatore Marco Croatti e la Deputata Giulia Sarti – siamo felici di accogliere il Senatore Santillo in Romagna. Quando le istituzioni centrali mostrano interesse verso la politica locale si ottengono risultati tangibili per i cittadini”

Il primo appuntamento della visita è fissato a Ravenna alle ore 14, presso il Bar Timone. Il Senatore parteciperà all’incontro pubblico per discutere il futuro della città. Vi sarà spazio per un confronto sulle tematiche della campagna elettorale e per trovare spazi di partecipazione civile, esponendo dubbi e proponendo soluzioni.

Alle ore 16 invece, sempre a Ravenna, il Senatore incontrerà CNA Ravenna, per discutere di Super Bonus 110%. Un provvedimento che sta modificando le nostre città e che ha riscosso notevole successo. Comprenderne l’impiego e i punti di forza è essenziale per riproporlo in futuro.

Alle ore 19:40, si terrà a Rimini l’incontro con i Rappresentanti di Lista, come forma di sostegno per le elezioni amministrative oramai prossime.

Dalle ore 21 invece, il Senatore Santillo sarà a Cattolica per un confronto pubblico che vedrà impegnato il sindaco uscente Mariano Gennari e gli altri candidati alla guida della città. Il giorno seguente, il Senatore visiterà cattolica in mattinata.