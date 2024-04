Elezioni, inaugura la sede elettorale dei 3V "Verucchio Villa Verucchio"

"A Villa Verucchio in Piazza Europa n.4, presso Bio Market, abbiamo una Sede centrale per un progetto centrale per tutto il Paese ed i suoi cittadini. Vi informo inoltre che, per quanto riguarda la raccolta firme che ci permetterà di comparire con il nostro simbolo sulla scheda elettorale e candidare Giancarlo Lazzaretti a Sindaco di Verucchio, abbiamo consegnato i moduli in Comune, dove potrete andare a firmare dal lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 ed il Martedì dalle 14:00 alle 16:00, il Mercoledì è chiuso". A parlare è Matteo Angelini, Consigliere Comunale 3V di Rimini e Coordinatore della campagna elettorale di 3V Verucchio a Villa Verucchio.

"Ma non solo, sabato 6 Aprile potrete recarvi presso la nostra Sede dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, dove troverete i nostri Candidati con cui potrete parlare e condividere idee ed impressioni. Ora tocca a voi fare la differenza, noi ci stiamo mettendo il cuore, a voi basta una firma per iniziare il cambiamento. ( Possono firmare tutti i residenti nel Comune di Verucchio, portare con sé la Carta d'identità, si può firmare per una sola tra le liste che intendono presentarsi alle elezioni dell'8 e 9 Giugno )" si conclude la nota di Angelini