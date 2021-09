Elezioni, incontro con Fabrizio Barca a sostegno del candidato Marco Tonti

"Un incontro online - spiega Tonti - per esplorare con agilità il rapporto che esiste tra queste dinamiche che definiscono il mondo in cui viviamo e che incidono moltissimo sui nostri percorsi di vita"

È programmato per domenica alle 18, l’incontro “Il pane e le rose. Economia, diritti e felicità”, un incontro online con Marco Tonti insieme a Fabrizio Barca, economista e coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità, Franco Grillini, storico leader delle battaglie per i diritti Lgbt ed Emanuele Felice, economista e saggista, autore di “Storia economica della felicità”. La moderazione è a cura di Marzia Anelli volontaria dell’iniziativa TiCandido.

"Un incontro online - spiega Tonti - per esplorare con agilità il rapporto che esiste tra queste dinamiche che definiscono il mondo in cui viviamo e che incidono moltissimo sui nostri percorsi di vita. Il rapporto tra diritti individuali e diritti sociali, l’economia come strumento di affrancamento sociale e di garanzia per l’effettiva fruizione di questi diritti, e come tutto ciò ci avvicina o ci allontana dalla legittima aspirazione alla felicità". Sarà possibile seguire l’incontro sul Facebook di Marco Tonti fb.com/tonti.lab e Instagram @tonti.lab.