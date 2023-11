Elezioni, incontro tra Lega, FdI e FI: "Pieno accordo sulle strategie, uniti si vince"

“Uniti si vince. Rappresentiamo la maggioranza degli elettori, soprattutto quella parte di elettori ancora ‘silenziosa’ che non condivide le politiche della sinistra e che, a livello locale, ha scelto finora di disertare le urne per protestare contro partiti onnivori come Pd e alleati. Chiediamo a questi elettori di ritrovare la fiducia, garantendo loro che il centrodestra si presenterà compatto e vincente alle prossime elezioni amministrative profondendo quella vitalità politica e culturale di cui tanti comuni del riminese sono stati privati per troppo tempo da maggioranze stanche e senza prospettive”.

E’ il messaggio lanciato dai vertici delle forze di centrodestra del riminese, Elena Raffaelli (Lega), Filippo Zilli (Fdi) e Antonio Barboni (Fi) dopo un incontro dove è stata ribadita “la centralità dei partiti nella scelta dei candidati: una grande responsabilità che deve essere assunta tenendo conto di un ventaglio di fattori che riguardano diversi aspetti e che devono partire dal ‘basso’, ovvero dalle sezioni locali per poi passare al vaglio dei vertici provinciali. Abbiamo dato ripetutamente la disponibilità a un confronto propositivo con tutte le realtà civiche e qui lo ribadiamo con forza, tuttavia crediamo anche che certe fughe in avanti possano essere controproducenti anche dal punto di vista dell’opinione pubblica che potrebbe rimanere disorientata. Naturalmente puntiamo anche alla riconferma delle amministrazioni a guida centrodestra o alternative alla sinistra che in questi anni hanno dato prova di grande capacità di ascolto e amministrativa. Lo ribadiamo: quando corriamo compatti e uniti vinciamo, l’alternativa alla sinistra c’è ed è sempre più forte”.