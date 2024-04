Elezioni, la lista 3V Verucchio-Villa Verucchio: "Un anfiteatro per le scuole medie Pazzini"

La lista civica 3V Verucchio Villa Verucchio si propone l'obiettivo di riqualificare l'area delle Scuole Medie Pazzini di Villa Verucchio dotandola di un anfiteatro naturale che possa permettere lo svolgimento di attività di carattere sociale, culturale e didattico quali teatro, cinema e concerti musicali. Non solo quindi una dotazione per la scuola, nell'intenzione della lista, bensì un'area di ritrovo per tutto il Paese.

"Questo progetto è l'esempio di come attraverso la nostra conoscenza del territorio, il nostro lavoro ed un programma dinamico, saremo in grado di individuare le aree più sensibili dal punto di vista del degrado e della sicurezza, portando le persone a vivere maggiormente queste aree, frequentandole e coltivando in loro il senso di appartenenza alle cose belle del nostro paese - spiegano dalla lista - Andremo a ridare nuova vita a queste aree perché la cultura e l'arte, con il coinvolgimento dei ragazzi, possano mantenere radici salde e trovare nuova linfa nel nostro paese".