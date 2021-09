Elezioni, la promessa di Gloria Lisi: "Serve una nuova caserma dei Carabinieri a Miramare"

“La caserma dell’Arma dei Carabinieri di Viale Ivo Oliveti, a Miramare è vecchia ed inadeguata. Troppo gravi sono le condizioni in cui versa lo stabile. Occorre pensare di realizzarne una nuova o a riqualificare un edificio della zona e destinarlo ad ospitare i nostri carabinieri”, ha dichiarato la candidata a sindaco Gloria Lisi alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

“I cittadini, da anni, infatti lamentano un crescente stato di degrado sociale e insicurezza in cui versa la zona ed una nuova Stazione dei Carabinieri potrebbe oltre a soddisfare le legittime aspettative dei cittadini del quartiere, consentire all’Arma di poter disporre di un dispositivo più rispondente alle esigenze di sicurezza di quell’area e di conseguenza, una maggiore e più aderente capacità di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni criminali”.

L’attuale stazione dei Carabinieri è ospitata in un edificio che porta evidenti i segni di degrado del tempo. Non è più idonea. “Sarà uno dei miei impegni di mandato”, ha detto Gloria Lisi. “Miramare non può continuare ad essere vissuto come luogo del disagio della marginalità sociale- nella zona di Miramare, così come in tutte le aree a rischio degrado delle nostre zone periferiche dovremo agire per eliminare il degrado e attirare vita e partecipazione. Bisognerà agire non solo sul recupero urbano, ma pensare anche all’intero contesto fatto di piste ciclabili e mobilità sostenibile, luoghi di incontro, illuminazione, servizi, impianti sportivi, centri di cultura, ambienti funzionali per l’economia e l’innovazione. Una nuova Caserma dei Carabinieri, funzionale ed adeguata sarebbe il segnale più evidente che si è finalmente deciso di ripensare integralmente alla città come un eco-sistema urbano dove non si interviene più sporadicamente per affrontare questa o quella emergenza, ma si intraprende un nuovo percorso di sviluppo”.