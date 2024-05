Elezioni, Lara Gobbi (Verucchio Futura): "Nei prossimi anni dobbiamo creare una rete di parchi"

"Un parco è una promessa di futuro e, allo stesso tempo, uno straordinario luogo di relazioni e un presidio di sicurezza per il mondo che verrà. Nel tempo del cambiamento climatico, la nuova stagione di Verucchio riparte da una delle caratteristiche più interessanti del nostro paese: le sue aree verdi, il suo rapporto con la natura, dal fiume alla collina". Lo afferma Lara Gobbi della Lista Verucchio Futura

"Verucchio, da diversi decenni a questa parte, si è distinta sul piano provinciale proprio per questa peculiarità e questa peculiarità vogliamo continuare, potenziare, innovare di qui ai prossimi anni. Nella nostra visione, non si tratta esclusivamente di mantenere alto il livello di manutenzione ordinaria, a partire dal Parco Marecchia nel quale, lo diciamo chiaramente, dovrà essere definito in maniera puntuale e precisa il 'chi fa cosa' con il privato che ha attualmente in gestione. L'ambizione, nei prossimi 5 anni, è quella di creare a Verucchio una vera e propria 'Rete Parchi', con aree verdi curate, ricche di servizi, teatri naturali anche di eventi suggestivi e sostenibili, connesse l'una con l'altra, valorizzandone la natura e le peculiarità. Se infatti il Parco Marecchia è il naturale Parco del Fiume, la rigenerazione dello spazio verde e storico ai piedi della Rocca Malatestiana potrebbe chiamarsi Parco della Storia. Naturalmente oltre alla cura del verde i parchi dovranno essere ben illuminati e videosorvegliati così da essere un ambiente sicuro e vivibile anche in orario serale".