Elezioni, Lisi lancia la t-shirt 'asoadremni': "Tutti devono sentirsi benvenuti nella nostra città"

E’ una t-shirt che vuole sottolineare un diritto e un’appartenenza quella che sabato, durante l’inaugurazione della sede del suo comitato elettorale, la candidata sindaca di Rimini Gloria Lisi ha presentata alla stampa. “Una t-shirt con la scritta “asoadremni” - ha detto Lisi - che indica la nostra identità. Non si può accogliere l'altro se non sappiamo chi siamo noi. Noi siamo riminesi, siamo romagnoli e lo diciamo, spesso con quel tono orgoglioso di gente aperta al mondo, in dialetto asoadremni”.

La maglietta sarà messa in vendita per sostenere la campagna elettorale e porta stampata sul davanti la frase 'Io sono di Rimini', tradotta nelle quattordici lingue delle comunità più presenti in città. “Noi tutti viviamo e siamo un micromondo - sottolinea la candidata - un mondo che sta tutto dentro una grande, meravigliosa città che ha saputo accogliere l'altro e fa di tutto il possibile per non farlo sentire straniero, e la frase 'Io sono di Rimini' viene detta in questi 14 lingue e dialetti che simboleggiano il mondo che abbiamo accolto e le 14 aree di provenienza dei nostri nuovi cittadini, per dare la giusta sensazione che tutti devono sentirsi benvenuti nella città ospitale, senza guardare al colore della pelle, alla religione, al numero di carte di credito che si hanno nel portafoglio, normodotati o disabili tutti in modo che ciascuno possa dire “anche io sono di Rimini” e si impegna a viverla, a rispettarne leggi, tradizioni e doveri, ad amarla, lavorando per il suo sviluppo e per il benessere di tutti, contribuendo, infine, a renderla sempre più bella e vivibile in una forma che permetta a ciascuno di viverla e proteggerla come la propria casa”.