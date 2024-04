Elezioni, la lista "3V Verucchio Villa Verucchio" inaugura gli incontri con i cittadini

La Lista Civica 3V Verucchio Villa Verucchio con il suo candidato sindaco Giancarlo Lazzaretti, mercoledì 24 aprile alle ore 20,30, incontrerà i cittadini di Verucchio presso la sala R. Magnani in Piazza Malatesta. "Comincerà mercoledì un percorso di confronto che ci porterà a presentare le nostre proposte programmatiche in tutti i luoghi del paese. Chiediamo quindi a tutti i nostri concittadini di partecipare numerosi a questo primo incontro, di ascoltare quello che abbiamo da proporre, di condividere con noi tutti gli spunti utili a migliorare la nostra proposta e perché no anche di criticare in modo costruttivo quello su cui abbiamo lavorato. Vivere Valorizzare Verucchio, non è solo uno slogan, bensì la massima espressione di partecipazione attiva alla vita amministrativa del nostro amato paese".