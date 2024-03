Elezioni, la lista "Noi con Filippo Giorgetti" si presenta alla cittadinanza

I candidati e i sostenitori della lista "Noi con Filippo Giorgetti" organizzano un incontro di presentazione della lista alla città di Bellaria Igea Marina. La lista "Noi" è l'ultima lista a sostegno dell'attuale candidato sindaco, che va a comporre la compagine del centrodestra, a presentarsi alla città. Vanta un'esperienza amministrativa quindicennale e uomini e donne pronti a prendere il testimone per le nuove sfide per la Bellaria Igea Marina del futuro e per la tornata elettorale del prossimo giugno. L'incontro pubblico si svolgerà al Cyber Cafè dell'isola dei Platani di Bellaria (via Paolo Guidi 71 Bellaria) alle ore 11.30 di sabato mattina 2 marzo. Saranno presenti il sindaco Filippo Giorgetti e l'assessore Michele Neri.