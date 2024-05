Elezioni, la lista Volenterosi: “Serve un confronto pubblico tra i candidati per aiutare la cittadinanza"

Si sono concluse le ultime procedure ed ora sono ufficiali le quattro liste candidate a Poggio Torriana e Danilo Rinaldi, candidato sindaco per la lista civica Volenterosi per Poggio Torriana, rivolge un appello per un confronto pubblico in vista delle prossime elezioni comunali di giugno. “Credo che sarebbe un momento gradito dalla cittadinanza, avere quattro proposte elettorali a Poggio Torriana è inevitabilmente una situazione che crea riflessioni e dibattiti, è quindi un dovere da parte nostra illustrare le nostre proposte e cercare di condividere le rispettive visioni in maniera chiara e diretta. Spero quindi che la proposta venga accolta, facendo moderare il dibattito da un professionista che sappia essere sopra le parti” dichiara Rinaldi.

I Volenterosi proseguiranno nei prossimi giorni gli incontri sul territorio, dopo la recente chiusura del programma, rimarcando il grande lavoro da parte di tutto il gruppo, assieme alle tante persone che negli incontri con le loro proposte e segnalazioni hanno contribuito a quello che è un vero e proprio programma partecipato.

“Abbiamo ascoltato e condiviso una grande voglia di rinnovamento, credo che la squadra di candidate e candidati, della quale sono davvero orgoglioso, che si proporrà alle prossime elezioni, dimostra una perfetta rappresentanza territoriale, generazionale e professionale, ed insieme sapremo rappresentare concretamente una risposta alle esigenze espresse” conclude Rinaldi.

I prossimi appuntamenti: martedì 21, ore 21 parco via Vivaldi, giovedì 23, ore 18,30 parco via Gemmiano, martedì 28, ore 21 parco via Mimose, giovedì 30, ore 21 centro sportivo Santo Marino.

La lista "Territorio e identità": "Favorevoli al confronto"

"Apprendiamo dalla stampa che Rinaldi invita ad un confronto pubblico i quattro candidati sindaci di Poggio Torriana". Non tarda la risposta favorevole della candidata a sindaco Francesca Macchitella della Lista civica Territorio e Identità a cui già tanti avevano chiesto la possibilità di un incontro plurale e democratico. “Benissimo! Siamo assolutamente d’accordo con Danilo, come Lista caldeggiamo già da qualche settimana l’organizzazione di un dibattito aperto con i cittadini che quest’anno hanno l’opportunità di ascoltare quattro diverse proposte politiche, così potranno meglio capire le differenze e le potenzialità dei quattro gruppi e scegliere chi votare consapevolmente".

"L’8 ed il 9 giugno verrà votato non solo il nome di un sindaco ma anche verranno espresse le preferenze per i rappresentanti in Consiglio comunale immaginando già la Giunta comunale che guiderà il Comune per i prossimi cinque anni, i Poggio Torrianesi hanno tutto il diritto di conoscere meglio i candidati e di scegliere non per partito preso” commenta a caldo Macchitella che aggiunge “mi aspettavo che l’invito arrivasse dal sindaco uscente Ronny Raggini, a cui tante volte abbiamo rimproverato la scarsa capacità di comunicazione con la cittadinanza e l’azzeramento della partecipazione alla vita politica locale durante questo mandato, auspico pertanto che l’iniziativa venga organizzata presto e che si possa discutere con coraggio di futuro e di temi importanti per la nostra bella Poggio Torriana, come già avviene nei Comuni limitrofi che vanno al voto”.