Elezioni, Marcello (FdI): "Realizzare la Cittadella dello sport e delle scienze motorie"

Realizzare nell’area Ghigi entro due anni la “Cittadella dello Sport e delle Scienze Motorie": è la proposta di Nicola Marcello, candidato consigliere alle prossime elezioni amministrative di Rimini con Fratelli d’Italia. In particolare Marcello pensa a “promuovere la funzione formativa e sociale dello sport, aspetto spesso dato per scontato ma che raramente trova la sua esatta applicazione". Il candidato suggerisce di “realizzare nell’area Ghigi entro due anni la “Cittadella dello Sport e delle Scienze Motorie”, un contenitore vasto ed eterogeneo che possa accontentare non solo chi sviluppa la pratica sportiva ma anche chi ne fa un argomento di studio e di prospettiva. E lo stadio? Bisogna prevedere – dice – una vasta riqualificazione del Romeo Neri con la creazione di strutture e servizi fruibili tutta la settimana”. Sempre in tema di campi o di impianti sportivi nel suo programma di mandato, Marcello indica la realizzazione di nuovi spazi a Corpolò, Santa Giustina e alla Gaiofana. Infine “pensare alla creazione di un velodromo con utilizzo anche per pattinaggio, ciclocross ed altri sport”.