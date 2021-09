Elezioni, Matteo Salvini a Rimini per sostenere la candidatura di Ceccarelli

Il leader della Lega Matteo Salvini torna in Romagna per sostenere i candidati del centrodestra per le elezioni amministrative

Il leader della Lega Matteo Salvini torna in Romagna per sostenere i candidati del centrodestra per le elezioni amministrative che si svolgeranno i prossimi 3 e 4 ottobre. Salvini, tra le altre città, visiterà anche Rimini per supportare la candidatura di Enzo Ceccarelli, candidato sindaco per Lega, Fratelli d'Italia, Casa dei Moderati, Popolo delle Famiglia, Rinascimento, Noi Amiamo Rimini, Frisoni con Ceccarelli. Salvini venerdì 24 settembre alle 21 sarà a Rimini in piazza Cavour.