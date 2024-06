Misano, la carica del candidato Tonini: "Con scelte condivise è giunto il momento di voltare pagina"

Tempo di chiusura campagna elettorale anche per Misano Adriatico. Sono tre i candidati in corsa alla carica di sindaco per la tornata elettorale dell'8 e 9 giugno: il primo cittadino uscente Fabrizio Piccioni, Antonio Mignani e Marcello Tonini. Quest'ultimo, ex direttore generale dell'Ausl, traccia un bilancio della campagna elettorale svolta con la sua lista "Voltiamo Pagina". "E’ tempo di costruire un percorso realmente partecipato per dare a Misano una prospettiva di futuro incentrata su valori condivisi e scelte coerenti in ordine a giustizia sociale, rispetto per l’ambiente e qualificazione dell’economia turistica. Sono del parere che per rendere credibile una proposta di cambiamento siano certo importanti i singoli progetti operativi ma ancor più rilevante l’atteggiamento mentale e il grado di libertà che un amministratore deve avere per interpretare compiutamente la propria missione. Negare questi presupposti è ciò che, da troppo tempo, sta accadendo a Misano e da ciò trae origine e si rafforza un forte sentimento di indignazione che molti cittadini provano nei confronti di chi li rappresenta nel presente e nel passato".

"Gli accadimenti che si ripetono da tempo relativi ad acquisizioni di importanti porzioni di territorio producono l’effetto di una Amministrazione che oltre ad arrampicarsi sugli specchi per difendere l’’indifendibile viene “scaricata” da chi non si fa troppi scrupoli nel perseguire un seppur lecito interesse speculativo che si sarebbe dovuto evitare facendo scelte di pianificazione urbanistica inequivocabili - prosegue Tonini -. Questa è la rappresentazione plastica di come non di rado il potere economico sopraffa’ il potere politico e purtroppo non sempre a beneficio dell’interesse collettivo. Da questo schema occorre sottrarsi a Misano come altrove e su questi principi si fonda la nostra proposta di cambiamento".

"I cittadini vogliono e devono sapere cosa succede nella loro città, vogliono e devono partecipare quando si prendono decisioni che li riguardano. La mia candidatura a sindaco si fonda su questa analisi e poggia sul rilancio di questi pochi ma chiari principi - aggiunge il candidato -. Misano con il suo mare, i suoi spazi verdi ha il potenziale per diventare un esempio di offerta turistica sostenibile e innovativa. Contrariamente a quanto ironicamente affermato dai miei avversari, non ho intenzione di piantare granai nei nostri spazi verdi, ma di trasformarli in luoghi di servizio per il turismo e per i cittadini. Il tema centrale della mia campagna è la bellezza. Oggi Misano non riceve le cure necessarie per accogliere cittadini e turisti come merita. A tale riguardo uno dei progetti prioritari sarà il prolungamento del Parco Mare Nord fino a Brasile, un'opera di straordinaria rilevanza per la cui realizzazione ci affideremo a professionisti competenti, capaci di trasformare Misano in una città giardino, unica e attrattiva non solo per i turisti, ma anche per i residenti".

" Un'altra iniziativa fondamentale sarà lo sviluppo di un quartiere pilota dedicato ai bambini, dove potranno vivere e giocare in sicurezza. Il mio impegno per Misano è chiaro: rendere la città più bella e un luogo che non favorisce pochi, ma che appartiene a tutti. È tempo di cambiare. Con la mia esperienza amministrativa, so come portare avanti questo cambiamento e sono pronto a mettermi al servizio della città con la necessaria determinazione".