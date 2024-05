Elezioni a Misano, debutta la candidatura di Mignani in corsa per Fratelli d'Italia e Forza Italia

E' stata presentata domenica la lista "Noi per Misano Adriatico", pronta a sostenere la candidatura di Antonio Mignani a sindaco. "La nostra lista rappresenta l'unica vera alternativa di centrodestra in grado di incidere significativamente sul futuro di Misano Adriatico, mettendo fine a quasi 80 anni di amministrazione ininterrotta del centrosinistra", spiega una nota. Antonio Mignani ha alle spalle 20 anni da funzionario all’Ufficio Urbanistica del Comune di Misano Adriatico, a conclusione dei quali ha avviato la sua attività libero professionale da progettista.

Continua la presentazione: "Oltre a conoscere perfettamente il territorio, la sua grande esperienza lavorativa gli ha consentito di conoscere anche la macchina amministrativa e, soprattutto, tantissimi misanesi con cui ha continuato ad intrattenere rapporti di stima e amicizia. Il programma si fonda su un concetto principale: dare una vera alternativa alla nostra Città. Il che non vuol dire demonizzare quanto è stato fatto finora ma cambiare l’atteggiamento: smettere di vedere l’iniziativa privata come una concessione da porre al vaglio dell’autorità superiore, che spesso ne determina il fallimento, ma come una risorsa. I misanesi sono persone concrete, che preferiscono un “facciamo” ad un vago “faremo”. E’ con questo spirito che abbiamo trasformato modeste strutture in stabilimenti e strutture ricettive di altissimo livello, ma ancora oggi stentiamo ad uscire dall’anonimato. Mancano i grandi eventi e l’Autodromo, unico soggetto ad organizzarne, non è adeguatamente valorizzato. Potremmo essere la Città dei Motori, ma non siamo mai divenuti un brand. Abbiamo anche una splendida campagna e una splendida collina che potrebbero e dovrebbero essere valorizzate attraverso interventi pubblici ed incoraggiando e sostenendo quelli privati. Abbiamo enormi potenzialità inespresse che attendono solo la capacità della parte pubblica di adeguarsi a decisioni più rapide".

Su questo punto interviene Nicola Marcello che sottolinea come questa lista, sostenuta da Fratelli d’Italia e Forza Italia, "sia l’unica che può vantare un collegamento diretto con Parlamento e Governo, condizione essenziale per smettere di essere solamente il “comune tra Riccione e Cattolica”. Per Monia Guidi, in rappresentanza del Coordinamento Provinciale la lista"vede motivati nel dare un vero e fattivo contributo per il cambiamento di Misano Adriatico ed essere uno stimolo per i cittadini misanesi, ottemperando a quello che è il principio sussidiarietà e promuovere il rapporto tra pubblico e privato è ormai fondamentale. Perché obiettivo del Comune e quello di essere l'Ente più vicino ai loro bisogni con un particolare riguardo alle necessità delle famiglie, delle imprese e dei giovani così come Forza Italia sostiene dalla sua nascita".

Presenti all’incontro anche le due Parlamentari della Provincia. Beatriz Colombo ha sottolineato l’importanza che i Comuni hanno nella salvaguardia della famiglia, attraverso politiche di tutela e di assistenza tramite le loro strutture come scuole e asili, mentre Mimma Spinelli ha ricordato come Misano abbia le potenzialità per brillare di luce propria, come dimostra la sua esperienza amministrativa a Coriano.