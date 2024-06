Elezioni Misano, Piccioni punta al bis: "In cinque anni fatto tanto, 20 milioni di investimenti"

Si chiude la campagna elettorale per le elezioni comunali a Misano. Venerdì sera, in piazza Repubblica, la festa di chiusura con i sostenitori della lista “Scegli Misano-Piccioni Sindaco” e poi parola agli elettori.

“È stata una bella campagna elettorale - commenta Fabrizio Piccioni -, intensa, fatta di tanti incontri e tanti stimoli raccolti dai cittadini che saranno preziosi per la futura azione amministrativa. Misano ha fatto molto in questi ultimi cinque anni e l’azione del sindaco e della maggioranza ha reso la città più bella, più accogliente e con tanti servizi in più per i misanesi. Una legislatura caratterizzata da due anni di Covid che non ha impedito comunque di investire circa 20 milioni di euro di risorse per la comunità, proveniente da bandi regionali, europei e dal Pnrr. Abbiamo dimostrato la capacità di fare, andando a reperire i finanziamenti dove ci sono e questo ha consentito non solo di raggiungere risultati visibili a tutti come lungomare, ciclabili, viabilità cittadina, ma di farlo a tassazione invariata, non avendo toccato alcuna aliquota in questi cinque anni. Per portare avanti le cose che abbiamo iniziato, abbiamo bisogno ancora della fiducia dei cittadini, affinché i prossimi cinque anni possano essere determinanti per l’ulteriore sviluppo della città. Misano ha fatto passi da gigante” conclude Piccioni, “la città si è trasformata e la continuità amministrativa di questo governo garantirà ai cittadini quell’impegno al servizio del territorio di cui tutti abbiamo bisogno. Misano deve andare avanti sulla strada che ha tracciato, non può permettersi passi indietro”.