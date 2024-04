Elezioni, a Misano il presidente Bonaccini fa il tifo per Piccioni: "Può far crescere ancora la città"

All’Hotel Savoia di Misano Adriatico è stata presentata la lista ‘Scegli Misano’ guidata dal sindaco uscente Fabrizio Piccioni e composta dai candidati al prossimo Consiglio Comunale. A sostenerla, il presidente della Regione Stefano Bonaccini. La sua presenza ha sottolineato l’importanza strategica che per Fabrizio Piccioni e per la lista “Scegli Misano” rappresentano "la buona amministrazione e lo stretto rapporto di collaborazione con gli enti sovraordinati, in primis la Regione, che ha portato in questi cinque anni interventi concreti e consistenti che hanno trasformato il territorio misanese. Partendo da un elemento fondamentale e imprescindibile nella gestione di un Comune: la conoscenza del territorio e la competenza degli amministratori".

‘Scegli Misano’, infatti, vuole rappresentare la continuità e l’esperienza, pur nel rinnovamento imprescindibile, con uno sguardo rivolto al futuro. Tra i principali obiettivi della lista vi è quello di rafforzare le sinergie già consolidate durante il primo mandato con le realtà private che spingono la visibilità di Misano a livello internazionale, come per esempio il Misano World Circuit.

"Un brand quello di Misano che deve continuare ad aumentare l’appeal a livello turistico spingendo sulla creazione di una rete di eventi che possano rafforzarne l’attrattività, ma anche lo spirito di lavoro comune di chi opera nel campo del turismo".

Durante la presentazione Fabrizio Piccioni ha voluto evidenziare che “nel creare la lista abbiamo voluto riconfermare consiglieri che hanno dimostrato passione per il ruolo e voglia di continuare in questo percorso, pur rimanendo aperti ad una buona componente della società civile, con l’inserimento di nuove competenze professionali che sono certo possano costituire un valore aggiunto. Oggi proseguiamo ufficialmente un percorso che ci porterà a vivere a stretto contatto con i misanesi. Parleremo con loro, andremo a definire una scala di priorità per ogni singola parte del territorio e le inseriremo in un programma ricco, concreto e partecipato. Un’Amministrazione che investe da sempre un terzo del suo bilancio comunale sui servizi alla persona, é un'amministrazione che fa una scelta precisa e mette i bisogni del cittadino al centro della sua azione. Abbiamo governato per cinque anni pianificando investimenti per circa 5 milioni all’anno ed in cantiere abbiamo progetti già finanziati dalla Regione o dai fondi Pnrr che vorremmo portare a realizzazione perché fondamentali per il futuro sviluppo della città, e la continuità amministrativa li può garantire. Tutela dell’ambiente, sicurezza, grande viabilità, arredi urbani, mobilità dolce, piste ciclabili per l’entroterra sono alcuni dei tanti argomenti trattati durante la presentazione".

“Siamo di fronte ad un dato di fatto – ha spiegato Bonaccini -. In questi ultimi10 anni il peso di Misano all’interno del contesto regionale è cambiato. Parliamo di una località che oggi rappresenta una importanza strategica e fondamentale nella politica turistica della Riviera. Misano è stata capace di spingere sull’acceleratore agendo con forza strategica grazie al connubio virtuoso con il Misano World Circuit e con la MotoGP tra tutti, riuscendo nel non semplice compito di coordinare un territorio con tante peculiarità diverse tra loro. Per governare un Comune serve competenza, senza spocchia, quel carico di passione e di amore che è la leva fondamentale per trasformare le parole e le proposte in fatti. E credo che Fabrizio abbia dimostrato di aver le carte in regola per far crescere ulteriormente Misano e collocarsi nel contesto dell’Emilia-Romagna in modo ancor più forte e virtuoso. La lista che è stata creata vuole essere il giusto compromesso tra esperienza e voglia di scommettere e mettersi in gioco, senza che nessuno abbia qualcosa da guadagnare. Anzi a fare l’amministratore pubblico a volte ci sono dolori, che però vengono ricambiati quando vedi che quella città cambia”.