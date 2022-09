Elezioni, Morrone incontra la Cia-Agricoltori. "Settore cruciale per il Paese, servono soluzioni urgenti"

“Sono consapevole delle gravi difficoltà che stanno incontrando aziende agricole e addetti ai lavori. E’ indispensabile trovare soluzioni urgenti per l’acquisto di gasolio agricolo, di mangimi, fertilizzanti, sementi e altri elementi indispensabili per la produzione e per il riscaldamento delle colture in serra”. Dal “positivo e interessante confronto” con i vertici di CIA-Agricoltori italiani è emersa l’identità di vedute tra il mondo dell’agroalimentare e il parlamentare Jacopo Morrone, candidato del centrodestra nel collegio uninominale della Camera di Rimini, che ha ringraziato per l’incontro il presidente di Cia-Romagna Danilo Misirocchi, Lorenzo Falcioni vice presidente Vicario CIA-Romagna e presidente territoriale Rimini, Alessia Buccheri direttore provinciale Rimini e Milva Monterubbianesi referente per il territorio di Rimini.

“Condivido le richieste del mondo agricolo e zootecnico per rilanciare il comparto dell’agroalimentare italiano. Il sostegno al Made in Italy in agricoltura e il contrasto al sistema di etichettatura ‘Nutri-Score’, che danneggia l’export italiano senza risultare valido dal punto di vista scientifico, sono fra i punti qualificanti del programma della Lega, come lo sono tutte le innovazioni e le strategie per valorizzare e sviluppare il comparto”.

Positivo anche il confronto sulle nuove opportunità offerte dal turismo rurale che sta prendendo sempre più spazio. “Ma è altrettanto evidente – ha ribadito Morrone - la necessità di mantenere servizi sul territorio per rispondere alle legittime esigenze di chi lavora e risiede in aziende poste in collina e montagna, in territori più isolati e disagiati, in primis strutture sanitarie e scolastiche e infrastrutture sia stradali che per telecomunicazioni”.