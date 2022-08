L'annuncio del Movimento 5 Stelle: "Giuseppe Conte arriva in visita a Rimini, sarà al mercato"

"Adesso è ufficiale: il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, farà tappa a Rimini nella mattina di mercoledì 31 agosto". A darne notizia i due referenti regionali del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Il presidente è atteso attorno alle 10,30 all'Arco di Augusto. "Come noto, questa campagna elettorale sarà particolarmente atipica. Il pochissimo tempo a disposizione e i numerosi impegni televisivi e sui maggiori quotidiani nazionali, non consentiranno al presidente Giuseppe Conte di girare tutti i territori. Proprio per questo siamo particolarmente orgogliosi della decisione di fare tappa a Rimini, ulteriore dimostrazione di quanto sia alta la sua attenzione e quella del Movimento 5 Stelle nei confronti dell'Emilia-Romagna".

L'evento in piazza e tra le vie di Rimini, oltre a costituire un'occasione per il presidente di incontrare cittadini e simpatizzanti servirà a raccontare i risultati raggiunti dal Movimento 5 Stelle in questi anni di Governo e a parlare degli obiettivi futuri. "Massima sarà anche l'attenzione per i temi di grande interesse per la nostra Regione - proseguono dal Movimento -. Tra tutti quello del costo dell'energia e in particolare del gas che sta mettendo a rischio la vita di migliaia di imprese, soprattutto di quelle energivore del settore ceramico. Siamo stati gli unici a marzo scorso a depositare una mozione in Senato suggerendo soluzioni contro il caro energia, mentre gli altri partiti pensavano ad armi e inceneritori. Proprio il presidente Conte lo ha ribadito a Draghi nel documento con i famosi 9 punti consegnate a luglio".

"Chi governa deve dimostrarsi risoluto e in grado di anticipare le crisi trovando per tempo le giuste soluzioni. Il presidente Giuseppe Conte, grazie al sostegno del Movimento 5 Stelle, ne è stato capace durante la pandemia, riuscendo anche a portare in Italia oltre 200 miliardi provenienti dal Pnrr. Per quello che è stato e per quello che potrà tornare ad essere grazie alla fiducia degli italiani alle prossime elezioni, siamo certi che Rimini e in generale l'Emilia-Romagna lo accoglierà con il calore che merita". Così in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle e referenti territoriali per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.