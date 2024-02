Elezioni, il Movimento 5 Stelle presenta la lista in sostegno del candidato sindaco Ugo Baldassarri

Sabato, 24 febbraio, alle ore 11, a Bellaria Igea Marina presso il Centro Culturale Vittorio Belli in via Silio Italico 8 si terrà una conferenza stampa per presentare la lista del Movimento 5 Stelle che sosterrà il candidato sindaco Ugo Baldassarri alle prossime amministrative 2024. Oltre al candidato sindaco saranno presenti la capolista Maria Angela Bigoli, i coordinatori del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna, senatori Marco Croatti e Gabriele Lanzi, affiancati dal coordinatore provinciale di Rimini Mariano Gennari.

“Sarà l’occasione per parlare della campagna elettorale, che si preannuncia intensa e densa di contenuti, dei temi e delle proposte del Movimento 5 Stelle e le sfide che attendono il nostro territorio per essere sempre più forte e competitivo. Attraverso questa intesa territoriale, miriamo a consolidare una rete ancora più estesa e radicata sul territorio, capace di raccogliere e soddisfare le esigenze delle comunità locali. Ugo Baldassarri avrà sicuramente tutto il nostro sostegno”. Lo comunicano nella nota il senatore e coordinatore del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna Marco Croatti, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale pentastellato di Rimini Mariano Gennari.