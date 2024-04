Elezioni, il Pd di Bellaria incontra i cittadini di Zona Colonie e La Valletta, focus sulla viabilità

Venerdì 19 aprile, alle 21, nel ristorante da Mimmo (via dei Mille 7), il Pd di Bellaria-Igea Marina incontra i cittadini di Zona Colonie e La Valletta con la partecipazione del candidato sindaco Ugo Baldassarri. "La parte sud del Comune è toccata da non poche emergenze ma è anche quella che più di ogni altra gode di buone condizioni per evolvere e crescere. Occorre però mettere a sistema i progetti, senza improvvisazioni. Il cantiere della strada di gronda, tanto sbandierato per evidenti motivi elettorali, pare non sia partito con il piede giusto visto che il direttore dei lavori, a quello che è dato sapere, abbia già presentato le dimissioni dall’incarico. Ovviamente tutti quanti noi speriamo che tale inizio non pregiudichi il seguito dei lavori".

Il Pd esprime anche perplessità per la scelta del Comune di puntare su un sottopassaggio carrabile, di altezza non regolamentare, in via Agedabia a poche centinaia di metri di distanza da quello di via Tolemaide. "Nella Valletta i problemi sono di altra natura e riguardano in primo luogo la riqualificazione della zona e una migliore organizzazione della viabilità particolarmente pericolosa, anche alla luce della annunciata chiusura del passaggio a livello di via Dei Mille da sostituire con un sottopassaggio ciclo pedonale. Per non dimenticare i continui episodi di criminalità che rendono insicura questa zona residenziale".