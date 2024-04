Elezioni, PenSa-Una Mano al fianco del candidato Sacchetti. "Puntiamo a migliorare il risultato del 2019"

Domenica, 21 aprile, con un aperitivo civico al Caffè Centrale la lista PenSa-Una Mano per Santarcangelo ha presentato alla città i suoi candidati alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. Durante l’evento, molto partecipato, dopo un’introduzione del presidente della lista civica, Paolo Novelli, hanno preso la parola diversi dei candidati, tra visi familiari e volti nuovi, mentre a concludere la presentazione è intervenuto il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Filippo Sacchetti.

“La lista civica è sempre stata e continua a essere uno spazio a disposizione di chi ha voglia di fare politica per il bene della propria città, alla quale tutti noi siamo profondamente legati” ha detto Novelli. “Dopo dieci anni all’opposizione e cinque in maggioranza, con due assessori e un consigliere, ripartiamo dal grande lavoro fatto con l’obiettivo di migliorare alle urne il risultato del 2019” ha concluso il presidente della lista civica.

Da parte sua, Sacchetti ha sottolineato il valore di un progetto civico in grado di trovare continuità per oltre 15 anni, un soggetto con cui in passato non sono mancati momenti di confronto anche duro, ma che è servito a migliorarsi alimentando il dibattito che è alla base della democrazia.

L’elenco completo dei candidati di PenSa-Una Mano per Santarcangelo, in ordine di lista: Patrick Francesco Wild, Angela Garattoni, Andrea Novelli, Lara Marchi, Davide Lodovichetti, Giorgia Spada, Marco Molari, Alice Bertozzi, Walter Serafini, Laura Ceccarini, Matteo Guglielmi, Enrica Mosca, Stefano Rasponi, Gioacchino Galassi, Omar Arlotti e Roberto Zaghini.

L’aperitivo civico di ieri è stato il primo evento organizzato da PenSa-Una Mano per Santarcangelo nel percorso di avvicinamento alle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi, accanto a quelli condivisi con le altre forze di coalizione.