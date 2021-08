Elezioni, Piccinini (M5S) su tutte le furie: "No con Lisi, meglio Sadegholvaad"

La possibile intesa a Rimini tra Movimento 5 Stelle e Gloria Lisi per le prossime amministrative manda su tutte le furie la capogruppo in Regione Silvia Piccinini. A favore invece di un endorsement a Jamil Sadegholvaad. "La scelta di una alleanza con la lista di Gloria Lisi a Rimini è incomprensibile", tuona contro "l'annuncio da parte del M5S di Rimini di appoggiare la lista che fa capo all'ex vicesindaco". Il Movimento, argomenta, "come più volte ribadito anche da Giuseppe Conte, ha una visione che vuole essere fermamente ancorata nel campo progressista", mentre Lisi punta su quello dei moderati e liberali e "non si esclude nemmeno che possa essere addirittura appoggiata da Forza Italia e da quel centrodestra che in Regione non riconosce le battaglie ambientaliste o quelle per una sanità pubblica e di qualità". Insomma, sostenere Lisi è "una scelta miope, purtroppo figlia di logiche estranee all'interesse della città e in netta contraddizione con il nuovo Statuto". Occorre, invece, conclude Piccinini "fare asse comune con tutte quelle forze politiche che stanno ufficializzando anche in queste ore l'appoggio a Jamil Sadegholvaad, invece di compiere scelte sulla base di ripicche". Intanto la campagna elettorale pentastellata entra nel vivo in Romagna. In arrivo c'è anche il parlamentare Sergio Romagnoli, "un segnale importante per i candidati del Movimento", commenta il collega Marco Croatti. Il senatore sarà tra venerdì e sabato prima a Ravenna, assieme a Croatti e a Igor Gallonetto, il referente della città, e poi a Montescudo Montecolombo, in provincia di Rimini, dalla candidata sindaco Shelina Marsetti.

Durante il pomeriggio avrà modo di scoprire alcune realtà sociali del territorio: la Comunità terapeutica di Vallecchio, la Cooperativa Sociale Cento Fiori e la Casa Madre del Perdono. Sabato mattina tappa a Rimini e nel pomeriggio a Cattolica con Silvia Pozzoli, presidente del consiglio comunale, Massimo Gennari e politici locali. Per la sera invece Marco Musmeci, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Montegridolfo, ha organizzato un concerto dei maestri dell'Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini.