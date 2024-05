Elezioni, a Poggio Torriana due incontri pubblici promossi dalla Lista civica "Territorio e Identità"

A meno di un mese dalle elezioni che designeranno il nuovo sindaco o la nuova sindaca di Poggio Torriana la lista civica “Territorio e Identità”, che candida al ruolo di prima cittadina Francesca Macchitella, prosegue nella sua marcia di avvicinamento con altri due appuntamenti in calendario. Il primo, mercoledì pomeriggio, 15 maggio alle ore 18,15 alla Sala del Mulino Sapignoli di via Santarcangiolese 4641 dove è stato organizzato un incontro pubblico dal titolo “Un territorio che cambia: nuove proposte politiche per Poggio Torriana e San Marino”. Nell’occasione il giornalista Vittorio Pietracci intervisterà la candidata sindaca Francesca Macchitella che sarà accompagnata dal candidato consigliere comunale Andrea Turci. Presente all’incontro anche Matteo Ciacci, segretario di Libera San Marino accompagnato dal consigliere Giuseppe Morganti. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il giorno successivo, giovedì 16 maggio, ma alle ore 21, si parlerà invece di “Comunità energetiche e solari, cosa sono, come si costituiscono, quanto costano, chi le può finanziare e perché sono utili” in un nuovo incontro pubblico presso la sala teatro del Centro sociale di via Costa del Macello 10 sempre a Poggio Torriana. Presente, per l’occasione, il professor Leonardo Setti dell’Università di Bologna. Moderano le candidate consigliere comunali Alessia Lea Di Rago ed Elena Santolini con introduzione della candidata sindaco Francesca Macchitella. Anche in questo caso la cittadinanza è invitata a partecipare.